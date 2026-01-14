V nekdanjem vrtcu v Sovodnjah bodo kmalu zabrneli stroji

Občina Sovodnje je izbrala podjetje, ki bo obnovilo nekdanjo stavbo vaškega otroškega vrtca. Objekt med Štradalto in Prvomajsko ulico, ki od začetka lanskega šolskega leta zaradi odprtja novega vrtca ne služi več prvotnemu namenu, bo postal »center odprtih vrat«, dnevno središče, kjer bodo dobrodošli občani različnih starosti - od starejših odraslih do mladostnikov in otrok.

Del konec še letos

Za izvajalca izrednih vzdrževalnih del je uprava tik pred prazniki dokončno imenovala podjetje Eurorestauri iz Tricesima, ki je na razpisno vrednost - 210.600 evrov - ponudilo 6,93-odstotni popust. Dela, napoveduje sovodenjska podžupanja in odbornica za javna infrastrukturna dela Alenka Florenin, se bodo začela v kratkem, zaključena pa bodo predvidoma še v tem letu. Izvedbo načrta del so zaupali studiu Artes.

»Ne gre za posege v nosilno konstrukcijo, saj je stavba nekdanjega vrtca solidna in povsem primerna za različne vrste uporabe, temveč predvsem za naložbo v energetsko učinkovitost z zamenjavo oken in vrat, zunanjo toplotno izolacijo, ojačitvijo objekta in novo LED razsvetljavo. Preuredili bomo tudi sanitarije, saj so sedanje po meri vrtčevski otrok, prepleskali stene in uredili pločnik okoli stavbe,«pojasnjuje Alenka Florenin.

Nov kraj srečevanja

V letu 2026 bo občinska skupnost tako po novi knjižnici, lepo urejenem občinskem parku, raznih športnih objektih in društvenih sedežih, ki so bili obnovljeni v prejšnjih letih, dobila še kraj srečevanja, ki se nahaja na strateški lokaciji v bližini cerkve, pekarne, banke in občinske stavbe.

Nekdanji vrtčevski prostori bodo na voljo za različne dejavnosti, od branja časopisov in knjig do predavanj, predstavitev knjig, srečanj za otroke, delavnic ... Obiskovalcem bo na voljo manjša kuhinja, kjer si bo mogoče skuhati kavo ali čaj, v poletnih mesecih pa bo lahko prav prišlo tudi dvorišče z igrali in gazebom, na katerem so v prejšnjih mesecih izvedli nekaj popravil.