Tudi v Trstu protest proti iranskemu režimu

V dneh, ko so v že dalj časa nemirnem Iranu izbruhnili največji protivladni protesti zadnjih let, nanje pa se je režim ajatol odzval s popolno prekinitvijo vseh internetnih povezav in z nasilno represijo nad protestniki, potekajo demonstracije tudi drugod po svetu, med drugim v številnih evropskih mestih, kjer so prisotni iranski emigranti.

V soboto bo na vrsti tudi Trst. Miren in avtoriziran protest, kot poudarjajo prireditelji, bo na sporedu med 11. in 13. uro na Borznem trgu. Tja vabi skupnost iranskih študentov, ki obiskujejo tržaško univerzo. »Cilj te pobude je ozaveščati javnost o položaju človekovih pravic v Iranu in počastiti žrtve represije«, so včeraj zapisali v sporočilu za medije. V soboto so predvideni tihi trenutki zbranosti v spomin na žrtve ter krajši govori v italijanskem in angleškem jeziku.

Iranski študenti v sporočilu poudarjajo, da želijo javnost opozoriti »na kršenje človekovih pravic in rastočo represijo, ki jo udejanja režim Islamske republike« ter na omejevanje pravic žensk, mladih in političnih zapornikov. Pa še počastiti spomin na umrle in preganjane rojake, ob tem pa izraziti podporo Rezi Pahlaviju, nasledniku zadnjega šaha, »ki ga udeleženci priznavajo kot simbolično figuro nacionalne enotnosti ter možne demokratične, laične in miroljubne tranzicije«.