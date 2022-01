Truplo v hiši na Ul. Rittmeyer

V prostorih stanovanjske hiše na številki 13 v tržaški Ul. Rittmeryer je bilo v poznih sobotnih večernih urah najdeno moško truplo. Na kraju so se mudili karabinjerji, ki preiskujejo okoliščine dogodka, in forenziki, prišel pa je tudi sodni zdravnik Fulvio Costantinides.

Podrobnosti zaenkrat še niso znane, kot tudi ne identiteta ali drugi osebni podatki pokojnega. Pritlični predel stanovanjskega poslopja so omejili z belo-rdečim trakom: tu je še v poznih večernih urah bilo opaziti vrvež forenzikov in kriminalistov. Z ulice se je dalo videti, kako so zbirali dokazno gradivo – forenzik je oster predmet, lahko bi šlo za škarje ali nož, pospravil v papirnato vrečko, v kakršne shranjujejo dokaze.