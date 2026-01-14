Tržaška lokalna policija ne spi niti ponoči

Nočna izmena redarske službe, ki jo je Občina Trst uvedla maja lani, je bila v osmih mesecih uspešna. Za spoštovanje javnega reda in miru in za prometno varnost so patrulje lokalne policije v času med 18. uro in šesto uro zjutraj obravnavale 308 prometnih nesreč, v 547 primerih pa so posredovale na klice občanov, ki so potrebovali pomoč. Večerni in nočni nadzor je izvajalo osem lokalnih policistov (dve patrulji med 18. uro in polnočjo in dve patrulji med polnočjo in šesto uro), spremembe na področju organizacije dela pa je lokalna policija lahko izpeljala po zaslugi zaposlovalne politike.

Orali ledino v FJK

To je na včerajšnjem srečanju z novinarji sporočila pristojna za lokalno policijo v mestni vladi Caterina de Gavardo. V družbi poveljnika Walterja Milocchija in njegovega namestnika Paola Jermana je postregla s prvim obračunom, saj je nočna enota lokalne policije novost. Spomnila je, da je Trst prvo mesto v Furlaniji - Julijski krajini, ki je uvedlo 24-urno redarsko službo. Na ta način so se pridružili mestom, kot so Padova, Benetke in Verona, je povedala odbornica in dodala, da so to službo lahko uvedli, ko so končali s postopkom oboroževanja lokalne policije.

Povedala je tudi, da so nočne patrulje specializirane zlasti za prometne nesreče, kar razbremeni druge policijske sile in jim omogoča, da se osredotočajo na druge naloge. Od uvedbe 24-urne službe do 12. januarja letos so mestni redarji pokrili 238 noči in opravili 952 patrulj.

