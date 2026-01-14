Leo Černic s Kozmonavti potuje v Berlin

V tekmovalni program kratkih filmov letošnjega 76. filmskega festivala Berlinale, ki bo potekal od 12. do 22. februarja, se je uvrstil kratki animirani film Kozmonavti režiserja Lea Černica, ki je tudi scenarist in glavni animator ter je zanj ustvaril še likovno podobo. Film bo na tem mednarodnem festivalu doživel svetovno premiero.

Ob svetovni premieri je Černic doma iz Ronk, povedal, da so hrepenenje in iskrenost outsiderjev tema, ki mu je že od nekdaj zelo blizu. »Gane me, kako močno stremimo k temu, da ljubimo, in kaj vse smo pripravljeni narediti, da se to uresniči. To je film o pripadnosti, seksu in osamljenosti, predvsem pa film o ljubezni. O ljubezni tiste vrste, ki razkrije naše šibkosti in poganja vesolje,« so njegove besede povzeli pri Slovenskem filmskem centru (SFC).

»Zavestno izven mainstreama«

Po besedah producentke filma Tine Smrekar iz produkcijske hiše Finta Film je uvrstitev na Berlinale izjemno priznanje, sploh ker gre za prvenec. »Izjemno me veseli, da je film zamejskega avtorja, ki izhaja iz intimne, tople in avtorsko samosvoje vizije ter se zavestno umešča izven mainstreama, našel prostor na enem najpomembnejših svetovnih festivalov,« so navedli njene besede.

Leo Černic (1995) je na ljubljanski akademiji AGRFT diplomiral iz filmske in televizijske režije. Nato je svoje znanje v polju animacije nadgradil z diplomo na Eksperimentalnem filmskem centru v Turinu. S kratkometražnim filmom Pentola (2022) je osvojil številne nagrade doma in v tujini.