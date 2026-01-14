Novogoriški svetniki prižgali zeleno luč zavodu za sodobni ples

Novogoriški mestni svetniki so na včerajšnji izredni seji z 22 glasovi za in tremi proti potrdili sklep o ustanovitvi Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. Ustanovili ga bodo skupno s Slovenijo in Mestno občino Celje, pri tem pa se jim mudi, saj naj bi pridobil evropska kohezijska sredstva. Da bi jih lahko tudi počrpali, mora javni zavod začeti delovati še v letošnjem letu. »Hočemo zagotoviti stabilno strukturo delovanja, predvsem pa financiranje programov, torej vsebine, in ne toliko delovanja samega javnega zavoda,« je po zaključeni seji za medije povedal novogoriški župan Samo Turel.

Slovensko ministrstvo za kulturo bo v prvem letu delovanja javni zavod podprlo s 560.000 evri. Novogoriška občina bo financirala predvsem zaposlenega koordinatorja, ki bo deloval na Goriškem, za delo pa je prispevala 30.000 evrov.

Pripombe in pomisleki

V razpravi na novogoriški seji je bilo tako kot ob prvem branju slišati več pripomb. Svetnike je predvsem zanimalo, kakšne koristi bodo imeli novogoriška občina in njeni plesni ustvarjalci z ustanovitvijo javnega zavoda. Vodstvo zavoda bo namreč delovalo v Celju. Svetniki so opozarjali, da je akt o ustanovitvi pomanjkljiv, dejavnosti zavoda pa preširoko in nedomišljeno načrtovane.