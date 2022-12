Žrtev je Dionisio Gherbassi

V siloviti prometni nesreči, ki se je pripetila v petek zvečer v Dolini, je življenje izgubil Dionisio Gherbassi. Vest je objavil novičarski portal Trieste Prima, naglo pa se je širila tudi med domačini.

61-letni moški se je okrog 19.30 peljal v avtomobilu znamke Suzuki, ko je iz še nepojasnjenih vzrokov trčil v avtomobil, na katerem so se peljali ženska srednjih let in trije mladoletniki.

Dionisio Gherbassi iz Mačkolj je bil dolga desetletja zaposlen v računovodski pisarni Servis doo. Bil je svetovalec za delo, večkrat je tudi nastopil na strokovnih srečanjih o delovnopravni zakonodaji. V preteklih letih je s svojim oljčnim oljem marsikdaj uspešno sodeloval na občinski razstavi olja.