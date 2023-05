Žrtve goljufij so pogosto starejši

V slogi je ... varnost. Z zgovornim geslom, ki poziva k skrbi do svojih bližnjih, želi italijansko ministrstvo za notranje zadeve v sodelovanju z zvezo Confartigianato sprožiti kampanjo proti spletnim in drugim goljufijam, ki pretijo predvsem starejšim. Kampanjo je včeraj na posvetu v hotelu Savoia Excelsior Palace predstavilo tržaško združenje upokojencev ANAP Confartigianato. Udeležencem so delili letak in brošuro z informacijami o najbolj pogostih goljufijah in o preventivi. Prisotne so nagovorili predstavniki institucij, ki se dnevno srečujejo z omenjenimi kaznivimi dejanji.

»Kakovost življenja na nekem območju ocenimo tudi z opazovanjem odnosa, ki ga ima družba do ostarelih in šibkejših ljudi,« je na posvetu povedal Pierino Chiandussi, predsednik ANAP za FJK, »podatki raziskav zavoda Eurispes kažejo, da se v FJK več kot 11 % občanov starejših od 65 let počuti ogroženih, 8 % pa jih je v lanskem letu prijavilo poskus prevare.« Šlo je predvsem za podpisovanje lažnih pogodb, vedeževalske ponudbe, finančne prevare in ponudbe lažnih potovalnih agencij. »Goljufij je med starejšimi veliko, več je samo tatvin (12 %) in ropov (8,7 %). V FJK je vsako leto okrog 25 tisoč ostarelih žrtev goljufov. Le 5,8 % teh se zaveda, da je lahka tarča spletnih prevar in računalniškega izsiljevanja,« je še povedal Chiandussi.

Če so v Italiji goljufije na račun starejših v porastu, je v Trstu slika drugačna. Kljub večjemu številu ostarelih (vsakih 100 mladih je na Tržaškem 170 starejših od 65 let) in s tem večjemu številu potencialnih žrtev, imajo goljufi tu manj uspeha, kot je namignil tržaški prefekt Pietro Signoriello: »Pa vendar ne gre zanemariti situacije. Prava goljufija je mojstrsko izdelana lažna realnost, ki pri žrtvah nima samo finančnih posledic. Večina prizadetih se sramuje, nekateri sami pri sebi ne razumejo, kako so lahko padli v zanko in izgubijo zaupanje vase.« Lani je v Trstu prijavilo goljufijo 209 starejših občanov, letos, od januarja do danes, pa 72. »Zavedanje je prvi in najbolj uspešen korak v boju proti goljufom. Zato so informativne kampanje danes temeljnega pomena.«

