Žrtve mobinga težko uskladijo delo in družino

Usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti je večkrat težavno, zaradi česar so zaposleni na delovnem mestu včasih tudi žrtve mobinga. To so predvsem ženske z družino, število prijav zaradi nasilja na delovnem mestu pa je večje v starejših starostnih kategorijah. Včeraj so v deželni palači predstavili pregled prijav mobinga pri okencu za njegove žrtve, ki ga v Trstu od aprila lani upravlja združenje ANOLF (Associazione nazionale oltre le frontiere). Okence za žrtve mobinga so v Trstu vzpostavili po petih letih mirovanja.

Kot pove že samo ime združenja, se to v prvi vrsti ukvarja z zaščito priseljencev, z novim okencem pa tudi s preprečevanjem nasilja in spopadanjem z njim na delovnem mestu, je izpostavil predsednik deželnega združenja ANOLF Ahmed Faghi Elmi. Okence deluje s štiričlansko interdisciplinarno ekipo, ki nudi pomoč žrtvam mobinga.

Več žrtev je žensk

Od aprila do decembra lani so v prostorih v Ulici Capitelli sprejeli 32 posameznikov, od katerih je bilo 21 žensk in 11 moških. Skupno so izvedli 66 srečanj, od teh 35 pravnih svetovanj, 22 psiholoških in devet posvetovanj z zdravnikom. Podatke je novinarjem predstavila psihologinja Nadia Sollazzo. Kot omenjeno, so se na okence večkrat obrnile ženske (66 % proti 34 % moških). Nadlegovanje se začne pri zaposlenih, starih od 31 do 40 let (15 %), največkrat pa do njega pride v starostnih kategorijah od 41 do 50 let ter nad 50. letom (v obeh 41 %). »Po 30. letu ženske običajno postanejo matere, starejši od 51 let morajo skrbeti za starše, včasih pa imajo težave tudi z osebnimi boleznimi,«je izpostavila Sollazzo.

Mlajši ne poznajo svojih pravic

Osebe, ki se odločijo, da se obrnejo na okence za žrtve mobinga, ponavadi to storijo s telefonskim klicem ali elektronsko pošto. Nato uslužbenka Ornella Urpis opravi z njimi dolg začetni pogovor, da se vzpostavi odnos zaupanja. Osebe podpišejo izjavo o zasebnosti, nato pa imajo možnost pogovora z odvetnikom in psihologinjo, v skrajnih primerih tudi z zdravnikom.

»Na naše okence se obračajo predvsem starejši od 40 let. Mladi namreč običajno o tem ne spregovorijo, saj jih je strah in ne poznajo svojih pravic,«je izpostavila Urpis. Isto velja tudi za tujce in matere samohranilke. Nanje se obračajo predvsem zaposleni, ki so predani svojemu delu in zato ne morejo kar tako požreti žaljivk in drugih načinov mobinga. Običajno so že na bolniškem dopustu in jim samo misel na to, da bi se morali vrniti na delovno mesto, prinaša trpljenje.

Okence za žrtve mobinga v Trstu deluje ob sredah in četrtkih od 16. do 20. ure. Nanj se lahko žrtve obrnejo tudi anonimno na 351 7095391 ali na antimobbing.trieste@gmail.com.