Zulejka Devetak prejemnica Černetove nagrade

Posebna komisija za podelitev Černetove nagrade, ki jo je imenoval upravni odbor Knjižnice Dušana Černeta in ki jo po novem sestavljajo Tomaž Simčič (predsednik), Erika Jazbar (članica) in Ivo Jevnikar (član), je na nedeljski seji nagrado za leto 2020 soglasno podelila Zulejki Devetak, akademski glasbenici, pianistki, pevovodkinji in organistki.

Nagrada se vsako leto podeljuje kot priznanje Slovencu oz. Slovenki ali slovenski organizaciji v Italiji, ki deluje v skladu s slovenskimi, krščanskimi in demokratičnimi ideali, za katere se je zavzemal časnikar in politik Dušan Černe (1916–1975). To bo že 33. podelitev nagrade, ki se je rodila leta 1976, ko jo je kot prvi prejel beneški časnik Dom.

S svojo odločitvijo je komisija letos želela izreči priznanje nagrajenkinemu delu na področju slovenskega liturgičnega petja, zlasti ko v času pandemije in prepovedi zborovskega petja sama s svojim glasom in orglanjem umetniško dovršeno spremlja sv. mašo, ki se po valovih Radia Trst A vsako nedeljo prenaša iz župne cerkve v Rojanu. Iz svoje »osamljenosti« na praznem koru poslušalcem slovenske radijske postaje pomaga, da mašne obrede doživijo na še lepši, pristnejši in globlji način in da se v teh težkih časih pomanjkanja medosebnih stikov čutijo manj same.

Z ozirom na restriktivne ukrepe, ki ne omogočajo javnih prireditev, bo komisija v nedeljo, 10. januarja, izročila nagrado Zulejki Devetak v rojanski župni cerkvi med slovensko sv. mašo, njeno obširnejšo utemeljitev pa bo naknadno objavila v medijih.