Župan bo sam nadziral mlade

»Po mojem je dobro, da je vlada županom dala pooblastila, da lahko po 21. uri zaprejo trge in ulice, kjer se ljudje radi zbirajo. Seveda to pomeni, da imamo župani z novo odredbo še več odgovornosti, a v danih okoliščinah se te ne smemo otepati. Če lahko v naporih za zajezitev epidemije pomagamo lokalni upravitelji, sem izredno zadovoljen. To pripravljenost sem izrazil že večkrat v preteklih mesecih.« Tako nam je Roberto Dipiazza po telefonu pokomentiral novo uredbo predsednika vlade, ki županom daje posebna pooblastila.

Ob tem je Dipiazza napovedal tudi, da bo obnašanje mladih redno kontroliral sam. Skupaj s sodelavci in lokalno policijo bo začel obiskovati kraje, kjer se mladi radi srečujejo. »Opozarjal jih bom, naj vedno nosijo zaščitne maske in naj spoštujejo madsebojno razdaljo. Le z odgovornim obnašanjem se bomo izognili splošni karanteni, kakršna je veljala spomladi. Še ena ustavitev javnega življenja bi bila pogubna za celo državo,« je rekel župan, ki je video posnetek, v katerem mlade obvešča o svojih namerah, objavil tudi na svojem facebook profilu.