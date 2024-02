Župan in odborniki na obisku v centru Interporto FreeEste

Dolinski občinski odbor z županom Sandyjem Klunom na čelu in v spremstvu vodij tehničnega urada ter urada za davke je prejšnji ponedeljek obiskal logistični center Interporto FreeEste.

Sprejel jih je generalni direktor podjetja Interporto Oliviero Petz, ki je goste seznanil z glavnimi obnovitvenimi deli na območju, ki ga je podjetje leta 2017 odkupilo od družbe Wärtsilä. Med temi izstopa tudi železnica, ki ponovno deluje od junija lani, čeprav še ne s polno zmogljivostjo.

Obisk se je nadaljeval z ogledom nekaterih skladišč, kjer je direktor Petz podrobneje opisal dejavnosti podjetja in notranjo organizacijo, ki sloni zlasti na zunanjem izvajanju dela, saj se količina glavnega poslovanja podjetja, se pravi nakladanja in razkladanja blaga, z dneva v dan spreminja. Beseda je tekla o prenovi in reorganizaciji notranjih prostorov, ki so jih prevzeli od Wärtsile. Pogovor se je naposled dotaknil tudi okoljskega vidika, saj je predvideno sajenje dreves vzdolž pregrade, ki bi preprečilo prekomerno širjenje hrupa po okolici.

Dotaknili so se seveda tudi zaznavnih težav, ki se ustvarjajo na cesti pred samim vhodom v območje FreeEste, zaradi okrepljenega prometa tovornih vozil, kar lahko povzroči nemalo nevarnosti v prometu zlasti v jutranjih urah. Ta tema bo predmet posebnega srečanja, ki ga bo sklicala občina in se ga bodo udeležile zainteresirane ustanove.