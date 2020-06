Župana sta se sestala na zasuti poti nad Vogljami

Repentabrska županja Tanja Kosmina in sežanski župan David Škabar sta se danes dopoldne sestala na stari kmečki poti nad vasjo Voglje pri Sežani. To so namreč kot druge poti med Slovenijo in Italijo na začetku marca zasuli z zemljo v sklopu izrednih ukrepov proti širjenju novega koronavirusa.

V splošnem vzdušju vnetega pričakovanja novosti o ponovnem odprtju meje sta želela krajevna upravitelja simbolično izraziti pomen prijateljskih stikov in dobrososedskih odnosov med obema državama. Obe upravi si prizadevata, da bi čim prej lahko prosto prehajali mejo in da bi lahko ponovno zaživelo čezmejno gospodarstvo na Krasu. Na srečanju sta bili prisotni tudi odgovorna za protokolarne zadeve Občine Sežana Mateja Gerzetič in repentabrska podžupanja Nadja Debenjak.