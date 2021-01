Županje ne bi kandidirali

Vode miljske leve sredine je danes nemalo razburkala vest, da Demokratska stranka razmišlja o predlogu kandidature dosedanjega podžupana in odbornika za infrastrukturna dela Francesca Bussanija za župana na letošnjih upravnih volitvah. Novico je objavil tržaški italijanski dnevnik skupaj z izjavami miljskega sekcijskega tajnika in občinskega svetnika DS Massimiliana Micorja in samega Bussanija, osnovno sporočilo pa je, da se je v zadnjih letih spremenilo veliko stvari, vključno z družbeno sliko, zato je potrebno razširiti koalicijo, pri čemer je iz razgovorov izšlo ime Francesca Bussanija kot možnega županskega kandidata. Bussani je tako postal interni tekmec sedanje županje Laure Marzi, ki pripada stranki Open FVG in je svojo ponovno kandidaturo napovedala že pred meseci. Pri tem je bila iznesena tudi pozitivna ocena dosedanjega dela tako občinske uprave kot same županje.

To sta danes za Primorski dnevnik dejansko potrdila tudi krajevni tajnik Micor in tržaška pokrajinska sekretarka DS Laura Famulari.