Županu Dipiazzi pisali glede rdečih zastav

Člani krožka VZPI-ANPI Evald Antončič - Stojan iz Križa so odgovorili tržaškemu županu Robertu Dipiazzi, ki je v objavi na svojem Facebook profilu prvomajske rdeče zastave v Križu in drugih vaseh označil kot spomin na prihod Titovih čet 1. maja 1945 v Trst, na začetek obdobja grozodejstev in nasilja, »potem ko sem dvajset let delal na tem, da bi vzpostavil mir po tragedijah iz dvajsetega stoletja.« Župana so člani združenja partizanov Italije opozorili, da so zastave postavili nasledniki delavcev, ki so več stoletij prispevali k razvoju tega ozemlja, potomci tistih ljudi, ki so se uprli nepravičnostim in zlorabam fašizma z žrtvovanjem svoje najbolj dragocene dobrine: življenja. »Sami predstavljamo spomin na 228 partizanov iz Križa, 65 mladih padlih v vojni proti nacifašizmu, 73 sovaščanov, ki so jih fašisti mučili in zaprli v svoje zapore, 28 internirancev v nacističnih taboriščih in 150 deportiranih na prisilno delo v Nemčijo,« so zapisali.

Rdeča zastava je simbol omenjenih bojev, so dodali, ima barvo krvi, ki se je prelila za pravice delavcev in ljudi, ki so se borili za svobodo. »Gospod župan,« so dodali, »ne razumemo, kajpravzaprav mislite, ko pišete, da rdeče zastaveustvarjajo negativnost. Čeprav lahko različnamišljenja ustvarjajo ločevanje, ker so sad različnih interpretacij preteklosti, bi od vas pričakovali, da se zavedate pravih razlogov, ki so naše ozemlje potegnili v poguben konflikt, in da ste hvaležni tistim, ki so to ozemlje osvobodili izpod nacifašizma.« Od župana zahtevajo spoštovanje simbolov, postavljenih v spomin na ljudi, ki so se pogumno borili proti onim, ki so hoteli brisati njihovo identiteto. Križ pa je »izredno ponosen« na doprinos, ki ga je dal v boju za svobodo, se zaključuje pismo.