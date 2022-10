Županu ponujajo Zeleno knjigo predlogov

Odbor za Sv. Jakob bo v sredo ob 16.30 na domačem trgu predstavil občankam, občanom in županu Robertu Dipiazzi svojo Zeleno knjigo (Libro verde), trideset strani predlogov in nasvetov za izboljšanje kakovosti življenja v eni od najbolj obljudenih četrti Trsta. Odbor sestavljajo prebivalci in trgovci, ki ne želijo biti politično opredeljeni. Prepričani so, da lahko pripomorejo k razvoju svoje četrti, ker v njej živijo in dan za dnem spremljajo njen razpad.

»Zavedamo se, da živimo v edinstvenem okolju z velikim potencialom. Veliko je turistov, ki nas obišče in tukaj prespi, saj gredo lahko peš do središča mesta,« pravi predstavnik odbora Matteo Antonante. Trgi in ulice so obljudeni in živahni, javni prostor pa ni primerno vzdržan.

»Zelo pri srcu so nam prostori ex-Pavan v Ulici Frausin,« je pojasnil Antonante, »občinska stavba z večjim dvoriščem, ki bi jo lahko namenili prav Šentjakobčanom, predvsem v zimskem času, ko je snidenje na trgu večkrat nemogoče zaradi burje in mraza. Pogrešamo tudi sprejemni center za socialno ogrožene družine in posameznike.« Spomnil je še, da je Dipiazza obiskal Sv. Jakob letos poleti. Kot smo poročali na straneh Primorskega dnevnika, je župan nedolžno priznal, da ga tu ni bilo od konca devetdesetih let. Nekaj se je po poletju vendarle premaknilo. Trg, na katerem so pešci skoraj tri leta preskakovali luknje, so delno prenovili oz. na njem vzpostavili varno stanje. Luknje so pokrili, pri tem pa niso upoštevali estetike tal. »Pogrešamo pa še veliko del, med katerimi namestitev nove rampe za invalidske vozičke pri vhodu v cerkev,« je še zaključil Antonante, ki vabi svoje rojake, naj pridejo v sredo na trg in delijo svoje mnenje z županom.