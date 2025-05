Zvečer po morju iz Trsta v Milje

Zeleni delfini bodo odslej pluli tudi ponoči. Podjetje Delfino verde je namreč danes oznanilo, da bodo v sodelovanju z Deželo FJK in po naročilu tržaškega prevoznika Trieste Trasporti uvedli večerne plovbe na relaciji med Trstom in Miljami.

Povezava med Trstom in Miljami je najuspešnejša pomorska linija v FJK. Od januarja letos, je med včerajšnjo konferenco poudarila direktorica podjetja Delfino verde Bianca Jurcich, se je peljalo več kot 52.000 potnikov, kar predstavlja 10-odstotni porast v primerjavi z istim obdobjem lani. Že od nekdaj pa so pri podjetjih Delfino verde in Trieste Trasporti ter na Občini Milje beležili prošnje po uvedbi večernih plovb med Trstom in Miljami. Ob delavnikih odpluje zadnji delfin proti Trstu namreč ob 20.05, ob nedeljah in praznikih pa že ob 18.45.

S pomočjo dodatnega financiranja za pomorske linije uvajajo letos poskusno dodatne plovbe. Večerni delfini bodo pluli med 14. junijem in 14. septembrom, ob delavnikih bosta na voljo dve dodatni povezavi (za skupnih dvanajst), ob nedeljah in praznikih pa tri dodatne plovbe za skupnih devet. Ob nedeljah in praznikih bo 30-metrski Delfino verde GT odplul iz Trsta ob 19.45 in prispel v Milje ob 20.15, od koder bo spet odplul ob 20.20. Med delavniki pa že obratuje povezava s skorajda istim urnikom, saj krene iz Trsta ob 19.35, iz Milj pa ob 20.05. Drugi dve večerni plovbi imata iste urnike tako ob delavnikih kot nedeljah in praznikih. Odhoda iz Trsta sta predvidena ob 21. uri ter ob 22.15, iz Milj pa ob 21.35 in 22.50.