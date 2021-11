Ob 1. novembru so se na tržaških vaseh in v raznih mestnih četrtih poklonili tamkajšnjim spomenikom ter priredili svečanosti v spomin padlim. Obiskali smo zgoniško občino, kjer je spominska slovesnost potekala že v petek, Nabrežino, Opčine, pa tudi svetoivanski Narodni dom in pokopališče pri Sv. Ani. V Dolini je kulturno društvo Valentin Vodnik že v četrtek priredilo srečanje med dijaki osnovne šole Gregorčič in pisateljico Bojano Daneu Don.