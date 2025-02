14. malonogometni Pokal ZSŠDI za cicibane

V soboto, 1. februarja, se je v telovadnici v Štandrežu, v organizaciji nogometne komisije pri ZSŠDI in AŠD Juventina odvijal 14. malonogometni Pokal ZSŠDI za starostno skupino U11. Turnirja so se udeležile vse ekipe članice ZSŠDI, ki gojijo omenjeno starostno kategorijo: Zarja, Sistiana Sesljan, Vesna, Juventina, Mladost in Breg.

Na turnirju je vladal velik fair-play. 14. izvedbo Pokala ZSŠDI je prvič osvojil Breg, ki je zmagal štiri od petih tekem. Neodločeno je igral le proti Sistiani Sesljanu. Drugo mesto je šlo Vesni, tretje pa Juventini.

Vsi udeleženci so prejeli spominske medalje, prvouvrščena ekipa pa tudi pokal.