Na 14. tržaškem sejmu tetovaž International Trieste Tattoo Expo, ki je v soboto, 11. novembra, in v nedeljo, 12. novembra, letos prvič potekal v kongresnem centru v Starem pristanišču, se je predstavilo 150 tetovatork in tetovatorjev z različnih koncev in držav, izurjenih v najrazličnejših slogih. Največ jih je bilo iz bližnjih krajev Furlanije-Julijske krajine ali Veneta, kar nekaj je bilo tudi mojstrov okraševanja telesa iz bližnje Slovenije.