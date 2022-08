Od 24. do 28. avgusta je Repen v središču pozornosti, tu je po daljšem premoru ponovno zaživel priljubljeni slovenski kulturno-etnografski praznik. 27. Kraška ohcet vabi z osmicami, glasbo, kraško hrano, razstavami, tradicijami in še čem. Predvsem pa je to izjemen družabni dogodek, ki privablja obiskovalce tako iz bližnjih kot oddaljenih krajev.