29. izvedba Memoriala Borisa Tavčarja

Minuli konec tedna je na Stadionu 1. maja potekala že 29. izvedba košarkarskega turnirja za Memorial Borisa Tavčarja, ki ga KK Bor pod pokroviteljstvom ZSŠDI prireja v spomin na v prometni nesreč pred 30 leti preminulega košarkarja in trenerja svetoivanskega kluba. Zmage so se letos veselili košarkarji Bora Radenska, ki so v finalu s 71:58 premagali Kontovel. Tretje mesto so osvojili košarkarji Brega, četrti pa je bil nabrežinski Sokol. Izid tekme za tretje mesto je bil 45:37 v korist dolinske ekipe.