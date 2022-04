60 let delovanja Katoliškega doma oz. centra Bratuž

V soboto in v nedeljo se je v goriškem Kulturnem centru Lojzeta Bratuža nadaljevalo praznovanje ob 60-letnici neprekinjenega delovanja najprej Katoliškega doma in nato centra Bratuž. Na sobotni akademiji z naslovom Kamen na kamen, ki jo je zrežirala Jasmin Kovic, so se poklonili vsem, ki so soustvarjali in še danes ustvarjajo zgodovino kulturnega centra na Goriškem. Večer so sooblikovali MePZ Lojze Bratuž, MlMePZ Emil Komel, sopranistka Ivana Jug in instrumentalna skupina, ki so zapeli in zaigrali pod vodstvom Davida Bandlja na izvirne skladbe Patricka Quaggiata. Večer je povezovala Stefania Beretta, priložnostni govor pa so zaupali dr. Vereni Koršič Zorn, ki je orisala zgodovino goriškega kulturnega središča vse od zamisli. V nedeljo pa je bil na sporedu dokumentarni film o zgodovini goriškega hrama.