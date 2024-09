70-letnica postavitve Marijine kapelice pri Lajnarjih

Pri Piščancih in Lajnarjih je v nedeljo, 1. septembra, vladalo praznično vzdušje, saj je vaška skupnost priredila slovesnost ob 70-letnici postavitve Marijine kapelice. Mlade romarje so pri Piščancih pričakali domačini in gostje, med njimi narodne noše in člani Pihalnega orkestra Breg. Pred kapelico, na oširku, ki nosi ime dolgoletnega rojanskega dušnega pastirja Stanka Zorka, je bil ob 18. uri slavnosten verski obred, ki ga je vodil škofov vikar Tone Bedenčič, somaševali pa so slovenski in italijanski duhovniki. Slovenski verski obred z italijanskimi vložki in dvojezičnimi prošnjami, je obogatilo petje rojanskega cerkvenega pevskega zbora, ki ga vodi Zulejka Devetak.