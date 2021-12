Brez vrtiljakov ni pravega vzdušja. Tako ugotavljajo obiskovalci Andrejevega sejma v Gorici, ki zaradi vse slabših epidemioloških razmer poteka v okrnjeni obliki. Po mestnem središču je postavljenih 170 stojnic z raznim blagom, medtem ko v Ljudskem vrtu in na Battistijevem trgu ni vrtiljakov in zabavišč. Kramarji bodo v mestu ostali še v nedeljo in ponedeljek, 5. in 6. decembra. Za obisk sejma velja pogoj PC.