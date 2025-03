Na Kmetiji Antonič v Cerovljah so v nedeljo priredili Dan za istrsko-kraško ovco in obiskovalce povabili k posvojitvi enega od tridesetih mladičev. Med živino so se najraje sprehajali otroci. Dopoldne so ob kozarčku jogurta in klepetu z družino Antonič ljubitelji narave prisluhnili predstavitvi biološke in didaktične kmetije ter predavanju o zgodovini in življenju istrsko-kraških ovc.