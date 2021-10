V prostorih Slovenskega kulturnega društva Barkovlje (Ulica Bonafata 6) je do 14. novembra na ogled bogata zgodovinska razstava Barkovljanska zgodba 1897–1945... se nadaljuje, ki so jo ob 100-letnici požiga Narodnega doma v Barkovljah priredili člani novoustanovljenega mladinskega krožka. Na ogled je več kot šestdeset fotografij, osem zastav, več deset dokumentov, nekaj vojnih predmetov in odlikovanj pa tudi dva videoposnetka.

Odprta je ob petkih med 16. in 20. uro, ob sobotah med 10. in 13., ob nedeljah pa med 10. in 13. ter med 15. in 19. uro.