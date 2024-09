V soboto, 14. septembra, je na Dolgi Kroni v okviru projekta Korenine, ki sta ga oblikovala Konzorcij ekstradeviškega oljčnega olja DOP Tergeste in gledališče Contrada, potekal sprehod pod oljkami. Elena Husu in Enza De rose sta v slovenščini in italijanščini prebrali nekaj odlomkov slovenskih avtorjev, svoje je s plesno govorico dodala plesalka Daša Grgič.