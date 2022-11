Bogata stoletnica kriške Vesne

Večer ob stoletnici domačega društva v domu Alberta Sirka v Križu je bil zelo bogat. S kriško himno so ga uvedli otroci iz vrtca Justa Košute in osnovne šole Alberta Sirka. Predsednica Ivana Sullini je prehodila stoletno pot Vesne, na prireditvi sta nastopila tudi moški zbor Vesna in zbor Kriških ribic.

Na sporedu je bilo tudi srečanje z nekaterimi nekdanjimisw voditelji društva, predstavnikom nekdanje mladinske godbe Liviom Sullinijem ter s pevcem z najdaljšim stažem v moškem zboru Vesna Sergiom Zottijem. Pevovodkinja Pija Cah je govorila o nekdanjem dekliškem zboru, kaj si mladi obetajo od kulturne dejavnosti v vasi je spregovorila Petra Prašelj. Potekal pa je tudi pogovor z nekdanjimi predsedniki in predstavitev društvenega koledarja.