Brezčasnost Pavleta Merkuja

V ponedeljek, 9. decembra, je v dvorani Luttazzi Skladišča 26 v Trstu potekal koncert štirih zborov v spomin na Pavleta Merkuja ob 10. obletnici skladateljeve smrti. Priredili sta ga v nedeljo v Novi Gorici in v ponedeljek v Trstu Zveza kulturnih društev Nova Gorica in Zveza cerkvenih pevskih zborov Trst v sodelovanju z Društvom slovenskih izobražencev in Slovensko prosveto, nastal pa je po zamisli dirigenta Bogdana Kralja. Nastopili so Mladinski peski zbor tolminske Osnovne šole Franceta Bevka pod vodstvom Barbare Kovačič, Dekliški zbor Šempeter – Vrtojba pod vodstvom Mojce Maver Podbersič ter Moški zbor Fantje izpod Grmade iz Devina in Goriški komorni zbor iz Nove Gorice pod vodstvom Bogdana Kralja.