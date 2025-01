V torek, 28. januarja, se je ob prehodu vremenske fronte v Križu in Trstu močno povečala nestanovitnost in je bilo dogajanje burno. Zapihal je močan jugovzhodni veter, ki je na morju dosegel hitrost 81 kilometrov na uro, nastale so močne nevihte z nalivi, ki so povzročale težave. Najhuje je bilo v Križu, kjer je veter podrl več dreves, odkril nekaj objektov in podrl tudi dvoriščna vrata.