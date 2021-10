Čezmejni dan predsednikov Pahorja in Mattarelle

Predsednika Pahor in Mattarella sta počastila Novo Gorico in Gorico, ki se že vneto pripravljata na leto 2025, ko bosta skupaj Evropska prestolnica kulture. Čezmejni dan se je začel na Bevkovem trgu v Novi Gorici, kjer je predsednik Pahor z vojaškimi častmi sprejel italijanskega predsednika Mattarello. Predsednika sta si ogledala solkansko brv. V Gorici je v prvih popoldanskih urah z vojaškimi častmi Mattarella sprejel predsednika Pahorja. Na Trgu Evropa / Transalpina je bila na sporedu osrednja slovesnost, na kateri je Pahor med drugim vročil najvišje državno priznanje Republike Slovenije Mattarelli. Glasbeni program so sooblikovali solisti iz Slovenije in Italije ter orkester in zbor GO! Borderless Glasbene matice Furlanije-Julijske krajine in Piccolo Opera festival. Sodelovala sta tudi otroški zbor VocinVolo iz Vidma in Mladinski pevski zbor Singgirls iz Šempetra-Vrtojbe.