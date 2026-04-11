Čiščenje kraške gmajne pri Štivanu

Kjer se iz Štivana cesta začne vzpenjati proti Medjevasi, sta v petek, 10. aprila peli motorna žaga in kosilnica na nitko podjetja Ruj. Druga za drugo so na tla popadala tenka debla jeseni in veje za Kras dušečega ruja, ki so rasli na gmajni desno od vozišča. Na manjšem delu območja, ki bo v prihodnjih mesecih ograjen, da bi se na njem spet omogočilo pašo, je v okviru Interreg projekta Italija - Slovenija Kras4us potekal prikaz čiščenja zaraščene gozdne površine za ohranjanje pestrega krajinskega mozaika, za ekološko upravljanje prostora in nenazadnje za prispevek k preventivnim ukrepom za varovanje pred požari.