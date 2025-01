Dnevi odprtih vrat na višjih srednjih šolah

Od torka, 21. januarja, do 10. februarja bo potekalo vpisovanje v drugostopenjske srednje šole. Za marsikoga, ki dokončuje triletni študij na prvostopenjski srednji šoli, je zdaj čas pomembnih odločitev. Pri izbiri pa pridejo srednješolcem na pomoč ravno liceji in zavodi, ki so decembra in januarja za učenke in učence priredili dneve odprtih vrat. Bogato dogajanje je potekalo na družbeno-ekonomskem liceju Antona Martina Slomška, na zavodu Žige Zoisa, na zavodu Jožef Stefan in na liceju Franceta Prešerna.