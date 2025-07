V Briščikih je bil v soboto dvojni praznik. S kulturnim programom in šagro na Šucevem zemljišču so namreč proslavili 30 let odprtja vaškega doma, v katerem domuje KRD Dom Briščiki in 500 let vasi, ki jo je leta 1525 ustanovil bogat kontovelski kmet Jurij Brišček. Razstavo o vasi je pripravil arheolog Ivan Marija Hrovatin, publiko so zvečer zabavale navijačice društva Cheerdance Millenium in ansambel Trije prašički.