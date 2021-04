Več objektov, ki so sestavljali škedenjsko železarno, so leto po njenem ugašanju že v celoti ali delno porušili. Nad škedenjsko obalo se tako odpira čudovit razgled. Kakovost zraka se je v zadnjih dvanajstih mesecih izredno izboljšala in z njo tudi kakovost življenja v Škednju. Odstotek škodljivih mikroprašnih delcev PM 10 se je zmanjšal za dve tretjini.