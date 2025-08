Na solkanski Mostovni je v nedeljo, 3. avgusta, nastopil Ethno Histeria World Orchestra. Osemdeset glasbenikov z vsega sveta je na koncertu v priredbi Zveze slovenskih kulturnih društev dve uri zabavalo publiko, poslušalci so brezskrbno plesali in se veselili. Potem pa je vse v obraz butnila kruta realnost genocida na Bližnjem vzhodu. Glasbeniki so se poklonili spominu na umorjeno palestinsko dekle Saro Hamed Elkarnavi.