Fotografia Wulz - Trieste, la famiglia, l’atelier ponuja obiskovalcu potovanje, ki se začne z listanjem fotografskega albuma družine, ki pripada nemško in slovensko govoreči manjšini, ki se je v 19. stoletju hitro vključila v italijansko večino in predstavlja danes del zgodovine Trsta. Družina je v mestu vodila fotografski atelje med letoma 1868 in 1981. Razstava bo na ogled do 27. aprila, in sicer od torka do nedelje, med 10. in 19. uro.