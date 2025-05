V nedeljo, 25. maja, so v Barkovljah praznovali dvajseti rojstni dan otroškega zbora Glasbena kambrca, ki ga je leta 2005 ustanovila domača dirigentka Aleksandra Pertot.

Jubilej so obeležili z glasbo: poleg otrok, ki jih vodi Marilena Lo Pinto, so nastopili nekateri mlajši in starejši glasbeni gostje, ki so v svet glasbe vstopili ravno skozi vrata Glasbene kambrce.