V gledališču Basaglia v Svetoivanskem parku je v četrtek, 10. aprila, potekala glasbena revija Večstopenjske šole Vladimir Bartol pri Svetem Ivanu. Na njej je sodelovalo 125 učencev – od 1. razreda osnovne šole do 3. razreda nižje iz Trsta, Gorice in Slovenije. Med temi je žirija za zaključni nastop izbrala štiri večje instrumentalne skupine, sedem komornih zasedb in 15 solistov.