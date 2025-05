V goriškem Podturnu danes (17. maja) potekajo čezmejne družabne igre GO! Games, pri katerih sodelujejo ekipe iz trinajstih mestnih četrti in vasi občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba. Dopoldne so izpeljali tekmovanje za šole, nastopilo je 100 učencev iz italijanskih in slovenskih šol, in sicer v desetih ekipah, ki so jih sestavili danes zjutraj, tako da se otroci pred tem niso poznali. Večstopenjsko šolo Gorica so predstavljali učenci osnovne šole Josipa Abrama iz Pevme.