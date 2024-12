Godbeniški zaključek leta 2024

Leto se v naših krajih ne bi moglo primerno zaključiti brez tradicionalnih novoletnih koncertov slovenskih godbenih društev in pihalnih orkestrov, ki so skozi celo leto zelo dejavni in so sovaščanom v ponos. Toliko, da praznične koncerte, ki predstavljajo enega najpomembnejših trenutkov v letu, vsakič obišče lepa množica gledalcev oziroma poslušalcev. Pri tem ne gre pozabiti tudi na božične nastope mladih gojencev posameznih godbenih šol, ki predstavljajo prihodnost godbenih društev.

Niz petih novoletnih koncertov je že pred dvema tednoma v občinskem gledališču v Boljuncu uvedel Pihalni orkester Breg, ki ga od septembra letos vodi Edi Jurjevčič. Na istem odru je nato prejšnjo soboto nastopil Pihalni orkester Ricmanje (dirigent je Aljoša Tavčar), s katerim so zapeli otroci in mladi pevci zbora Fran Venturini pod vodstvom Suzane Žerjal (pozdravil je dolinski župan Aleksander Coretti).

V nedeljo sta sočasno potekala koncerta Godbenega društva Nabrežina (pod vodstvom Sergia Grattona v nabrežinski telovadnici, kjer je pozdravil župan Igor Gabrovec), ki so se mu pridružili Kraški ovčarji in učenci osnovne šole Stanka Grudna iz Šempolaja, ter trebenske godbe Viktor Parma (dir. Tomaž Nedoh) v Prosvetnem domu na Opčinah, kjer je na odru zaigrala tudi violinistka Vera Sturman. S tradicionalnim koncertom na štefanovo v centru Ervatti je krog sklenilo Godbeno društvo Prosek, ki ga vodi Irina Perosa, skupaj z gojenci pod vodstvom Tine Renar.