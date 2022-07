Štiristo gasilcev, pet helikopterjev in kanader so se včeraj in danes borili z obsežnim gozdnim požarom, ki se je v nedeljo dopoldne razbesnel na Renškem vrhu na slovenskem Krasu. Zaradi suše in močne burje so se ognjeni zublji širili z veliko hitrostjo, gašenje je bilo zelo težavno. Zgorelo naj bi med 390 in 400 hektarjev gozdnih površin.