Hollywoodske zvezde v Trstu

Trst se je že spet spremenil v večji filmski set oz. v največjega doslej. V ponedeljek, 4. julija, dopoldne so varnostniki v poletni vročini dobesedno izolirali širše območje mestnega nabrežja, celo prečkanje in sprehajanje na pločnikih ob morju je bilo prepovedano. Snemalna ekipa je na pomol postavila več črnih paviljonov, okrog pomola pa so na morski gladini drveli motorni čolni s snemalci in drugimi člani ekipe, morda s kakšnim znanim igralcem ali igralko na krovu. V mestu (tudi v Ul. Foschiatti, kjer se je čez noč pojavila francoska slaščičarna ...) se namreč za platformo Netflix snema drugi del celovečerca The Old Guard 2 v režiji Victorie Mahoney, v kateri nastopata znani hollywoodski igralki, Južnoafričanka Charlize Theron in Američanka Uma Thurman. Pa še preverjena mednarodna zasedba: Italijan Luca Marinelli, Anglež Chiwetel Ejiofor, Belgijec Matthias Schoenaerts, Američanka Kiki Layane in Malezijec Henry Golding.