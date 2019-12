Prestižni hotel Double Tree by Hilton na Trgu republike je odprl vrata. Prenova palače zavarovalnice Ras, ki sta jo med letoma 1911 in 1913 načrtovala Ruggero in Arduino Berlam, je stala malo več kot 20 milijonov evrov. Dela so pod budnim očesom zavoda za spomeniško varstvo trajala dve leti in pol, v palači pa so uredili 125 hotelskih sob, od katerih je 25 nadstandardnih. Hotelski prostori zasedajo 12 tisoč kvadratnih metrov veliko površino