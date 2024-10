V teh dneh se je več blokov nabrežinskega kamna prelevilo v umetnine, ki se navezujejo na kraške simbole in spominjajo na kraško tradicijo. Kamen so več dni obdelovali štirje mladi kiparji s pomočjo svojih mentorjev v prostorih kamnoseških delavnic Gramar Marmi in Caharija ter v sklopu čezmejne umetniške rezidence Kamen. To prirejajo ob 10. festivalu vetra in kamna Energija krajev, ki jo organizira društvo Casa C.A.V.E s podporo Fundacije Pietro Pittini.