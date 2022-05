Jahači in njihovi konji močnejši od burje in dežja

Jahači in njihovi konji so bili minuli konec tedna absolutni protagonisti na Dolgi Kroni. V organizaciji domačega jahalnega društva Dolga Krona je potekala že tradicionalna tekma za evropski pokal v disciplini trec, ki je obenem štela tudi za drugo etapo italijanskega pokala. Tekmovalci v članskih kategorijah so v soboto tekmovali v orientaciji, v nedeljo pa še v dresuri in preskakovanju ovir, ki velja za najbolj atraktivno disciplino. V soboto pa so na svoj račun prišle otroške kategorije do 14. leta.