V Srbiji se od novembrske zrušitve nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, v kateri je umrlo 15 ljudi, zaostrujejo družbene razmere. Protesti pa se iz Srbije širijo tudi drugod po Evropi. V Trstu so se v četrtek, 23. januarja, zbrali pripadniki krajevne srbske skupnosti, da bi opozorili na dogajanje v Srbiji. S transparenti v srbščini in italijanščini so spraševali: »Kdo je kriv?« (za padec nadstreška in smrt petnajstih oseb).