V Križu so v sredo zvečer, na predvečer praznika dela in osvoboditve Trsta, predstavili publikacijo Petdeset let našega ponosa, ki jo je kriška sekcija VZPI - ANPI Evald Antončič - Stojan izdala ob 50. obletnici odkritja spomenika. Na Proseku je po kulturni prireditvi v Kulturnem domu na B’lancu zagorel prvomajski kres. Včeraj zjutraj pa je naš fotograf v Bazovici v objektiv ujel člane Godbenega društva Viktor Parma iz Trebč, ki so na vzhodnem Krasu vaščane prebujali ob zvokih koračnic.