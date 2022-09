Košarkarski turnir Memorial Boris Tavčar

Na Stadionu 1. maja je minuli konec tedna potekala že 28. izvedba košarkarskega turnirja Memorial Boris Tavčar. Tradicionalni turnir je kot vedno organiziral KK Bor v sodelovanju z družino nekdanjega Borovega košarkarja in trenerja, ki je umrl v prometni nesreči, ter Združenjem slovenskih športnih društev v Italiji. Na letošnji izvedbi so poleg domačega Bora Radenska nastopali še Servolana, Kontovel in Santos.

V sobotnem finalu sta se pomerili obe D-ligaški ekipi, in sicer Kontovel in Santos, na koncu zelo izenačene tekme, ki se je končala z izidom 60:58, pa so se prvega mesta na turnirju veselili košarkarji tržaške ekipe. V tekmi za tretje mesto je Servolana s 62:53 premagala domačo Borovo ekipo. Nadvse uspešen turnir se je kot običajno zaključil z nagrajevanjem in druženjem košarkarjev vseh nastopajočih ekip.